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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 11:45

В Тамбовской области пьяный водитель вылетел с дороги, сбил дорожный знак и опрокинулся

Мужчина получил травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина сел за руль нетрезвым

Мужчина сел за руль нетрезвым

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием нетрезвого водителя произошла 13 сентября в 12 часов на 5 километре автодороги «КАСПИЙ"-НОВОКОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКОЕ» в Петровском районе, которая проходит через село Старосеславино, ул. Советскую, 77), 29-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ-21150», в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, съехал с дороги, врезался в дорожный знак, после чего его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.