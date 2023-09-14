В Тамбовской области пьяный водитель вылетел с дороги, сбил дорожный знак и опрокинулся

Мужчина сел за руль нетрезвым Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием нетрезвого водителя произошла 13 сентября в 12 часов на 5 километре автодороги «КАСПИЙ"-НОВОКОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКОЕ» в Петровском районе, которая проходит через село Старосеславино, ул. Советскую, 77), 29-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ-21150», в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, съехал с дороги, врезался в дорожный знак, после чего его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.