В Мичуринске в День города изменится схема движения транспорта

В Мичуринске, в связи с проведением Дня города и Всероссийской выставки "День Садовода", изменится схема движения транспорта. Об этом горожан и гостей города информирует администрация города Мичуринска.

15 сентября с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 23.00, а также 16 сентября с 19.30 до 22.00 будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Коммунистической (от ул. Марата до дома №1а по ул. Революционной).

- С 14 по 17 сентября (до 21.00) разрешат движение в районе дома №1а по ул. Набережной. Также в этот период не будут действовать знаки «Въезд запрещен» по ул. Революционной (от ул. Интернациональной до ул. Марата), «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен» по ул. Интернациональной (на пересечении с ул. Революционной) и знак «Дорога с односторонним движением» по ул. Революционной (от ул. Советской до ул. Интернациональной и от ул. Советской до ул. Марата), - рассказали в ведомстве.

Также в праздничные выходные разрешат движение по улице Советской (от Революционной до Полтавской) и запретят движение транспорта на пересечении улиц Советской и Революционной.