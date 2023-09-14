9-летний тамбовчанин попал под машину, перебегая дорогу на красный свет

Мальчик выбежал на дорогу на красный сигнал светофора Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 13 сентября в 17 часов 40 минут в районе дома № 232 по ул. Мичуринской города Тамбова. 71-летняя женщина за рулем автомобилем «ВАЗ-21041-30» сбила 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больница, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.