Тамбовчанин до смерти избил сожительницу из-за ее пьянства

Мужчина сам вызвал скорую, но в больнице женщина умерла Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что вечером 17 марта этого года между обвиняемым и его гражданской супругой произошла очередная ссора из-за частого употребления женщиной спиртных напитков. В ходе выяснения отношений мужчина подверг ее избиению, нанеся удары кулаками по голове и телу. Через несколько часов он обнаружил 48-летнюю сожительницу на диване в бессознательном состоянии и вызвал скорую помощь. Через неделю женщина скончалась в медицинском учреждении от полученной в результате избиения травмы головы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.