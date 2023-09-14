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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 7:38

В Тамбове в аварии пострадали двое детей

Столкновение отечественных авто произошло на ул. К. Маркса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии пострадали 13-летние мальчики

В аварии пострадали 13-летние мальчики

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое подростков, произошла 13 сентября в 18 часов 40 минут в районе дома №424 по ул. Карла Маркса города Тамбова. 65-летний водитель

«LADA LARGUS», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю «ЛАДА ГРАНТА» под управлением 38-летнего мужчины, который в неконтролируемом движении допустил наезд на трансформатор.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «LADA LARGUS» и двое 13-летних пассажиров автомобиля «ЛАДА ГРАНТА» на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в лечебные учреждения города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.