Тамбовские следователи разбираются, по чьей вине девушке-сироте не предоставили жилье

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело о халатности по факту возможного ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами обязанностей по обеспечению жильем детей-сирот.

- 23-летняя жительница Тамбова, с марта 2017 года как ребенок-сирота состоящая на очереди на получение жилого помещения, до настоящего времени не может получить положенное ей по закону жилье, в том числе реализовать свое право на получение жилищного сертификата, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, кто из должностных лиц должен понести ответственность.