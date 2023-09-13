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НовостиОбщество13 сентября 2023 13:50

В Тамбовской области зафиксирована массовая гибель рыбы

Из реки Ящерка в Жердевском районе взяты пробы воды
Марина МАКОВЛЕВА
Прокуратура проводит проверку информации о массовой гибели рыбы

Прокуратура проводит проверку информации о массовой гибели рыбы

Прокуратура Жердевского района проводит проверку информации о массовой гибели рыбы на реке Ящерка около деревни Рыбкино.

Водоем обследовали специалисты различных ведомств

Водоем обследовали специалисты различных ведомств

- В ходе обследования акватории и водоема с привлечением специалистов Тамбовского областного ЦФ ФГБУ «Главрыбвод» и Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области выявлены факты массовой гибели рыбы. Взяты пробы воды, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Фото прокуратуры Жердевского района