В Тамбовской области зафиксирована массовая гибель рыбы

Прокуратура проводит проверку информации о массовой гибели рыбы
Прокуратура Жердевского района проводит проверку информации о массовой гибели рыбы на реке Ящерка около деревни Рыбкино.
Водоем обследовали специалисты различных ведомств
- В ходе обследования акватории и водоема с привлечением специалистов Тамбовского областного ЦФ ФГБУ «Главрыбвод» и Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области выявлены факты массовой гибели рыбы. Взяты пробы воды, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.
Фото прокуратуры Жердевского района