Чиновники Мичуринска занижали свои доходы

Прокуратура Мичуринска завершила очередную проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими.

Выявленные нарушения связаны не только с небрежностью заполнения соответствующих справок о доходах, но и фактами представления недостоверных сведений о доходах чиновников и членов их семей от коммерческих организаций, искажение в сторону уменьшения которых составило от 17 до 300 тыс. руб., которые установлены после детального сопоставления представленных служащими справок с информацией из различных источников в рамках межведомственного взаимодействия.

Помимо этого в администрации города установлены нарушения при рассмотрении уведомления бывшего первого заместителя главы администрации города о замещении на условиях трудового договора должности в МБУ «Зеленхоз», по которому предусмотренное ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» решение соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов с прежней замещаемой должностью принято не было.

- Прокуратура внесла представление главе города, в котором поставлен вопрос об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к установленной ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.