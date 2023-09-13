В Тамбове ограничат движение возле стадиона «Спартак»

17 сентября в Тамбове во время проведения футбольного матча между командами ФК «Спартак» и ФК «Зенит» будет введен ряд ограничений дорожного движения в районе стадиона «Спартак». Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

С 15.00 до окончания спортивного мероприятия запрещены:

– остановка и стоянка транспортных средств:

по четной стороне улицы Советской, от Студенецкой набережной до Студенецкой;

по нечетной стороне улицы К. Маркса, от Студенецкой до Студенецкой набережной;

по четной стороне улицы Студенецкой набережной, от Советской до К. Маркса;

– остановка и движение транспортных средств по улице Студенецкой, от Советской до К. Маркса.