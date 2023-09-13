Тамбовчанам старшего возраста расскажут о секретах активного долголетия

Встреча пройдет на универсальной спортивной площадке по адресу: ул. Володарского, д. 39

20 сентября в 15.00 тамбовчан старшего поколения приглашают на спортивную встречу. Она пройдет на универсальной спортивной площадке по адресу: ул. Володарского, д. 39. На занятии известные спортсмены города продемонстрируют технику правильного использования уличных тренажеров.

По информации администрации города Тамбова, участниками встречи могут стать жители города от 45 лет и старше. Тренеры продемонстрируют им, для чего используется тот или иной спортивный снаряд, покажут несколько упражнений, проведут зарядку и расскажут о том, как оставаться в форме.

На занятие необходимо записаться заранее. Телефон для подачи заявки - 8(4752)48-17-74.

Фото администрации города Тамбова