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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:04

Тамбовчанам старшего возраста расскажут о секретах активного долголетия

Профессиональные тренеры проведут зарядку и расскажут, как пользоваться уличными тренажерами
Марина МАКОВЛЕВА
Встреча пройдет на универсальной спортивной площадке по адресу: ул. Володарского, д. 39

Встреча пройдет на универсальной спортивной площадке по адресу: ул. Володарского, д. 39

20 сентября в 15.00 тамбовчан старшего поколения приглашают на спортивную встречу. Она пройдет на универсальной спортивной площадке по адресу: ул. Володарского, д. 39. На занятии известные спортсмены города продемонстрируют технику правильного использования уличных тренажеров.

По информации администрации города Тамбова, участниками встречи могут стать жители города от 45 лет и старше. Тренеры продемонстрируют им, для чего используется тот или иной спортивный снаряд, покажут несколько упражнений, проведут зарядку и расскажут о том, как оставаться в форме.

На занятие необходимо записаться заранее. Телефон для подачи заявки - 8(4752)48-17-74.

Фото администрации города Тамбова