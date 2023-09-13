В Тамбове сносят павильон на остановке «Парк Победы»

Собственника заранее предупредили о необходимости снести ларек

В Тамбове бригада специалистов начала демонтаж незаконной постройки, расположенной в районе остановки «Парк Победы». Собственник заранее получил уведомление о добровольном демонтаже, но не исполнил данное требование. Рабочим придется отключить павильон от электричества и подогнать спецтехнику для сноса стен.

- С начала 2023 года профильными службами в Тамбове демонтировано около 20 незаконно установленных торговых павильонов. До конца года, как сообщили в дирекции городского хозяйства, планируется выполнить работы по демонтажу еще двух десятков объектов, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова