Тамбовчанина отправили в колонию-поселение за угон, проникновение в жилище и кражу велосипеда

В Бондарском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении ранее судимого мужчины, который, будучи пьяным, совершил угон автомобиля, незаконное проникновение в жилище, а также кражу скоростного велосипеда. В судебном заседании подсудимый вину признал.

- Мужчине назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком три года 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу.