Тамбовчане набрали потребительских кредитов почти на 50 миллиардов рублей

В Тамбовской области с начала года продолжило увеличиваться потребительское кредитование. За шесть месяцев 2023-го тамбовчане взяли в кредит 40,7 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

На 1 июля потребительские ссуды в общей задолженности тамбовчан перед банками занимали более половины всей суммы (53,6%). Объем потребительского кредитного портфеля вырос за год на 11,4% до 72 млрд рублей.

- Прежде, чем взять кредит стоит рассчитать свой показатель долговой нагрузки. Оптимально, если выплаты не будут превышать 30% от вашего дохода. Иначе значительная часть семейных средств идет на обслуживание долга, ухудшается качество жизни людей, и в итоге они, сокращая свои траты, вынуждены ограничивать себя во всем, - говорят в тамбовском отделении Банка России.