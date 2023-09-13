Под Тамбовом УАЗик протаранил иномарку и врезался в еще одну машину

Водитель "буханки" не соблюдал безопасную дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 12 сентября в 15 часов на 12 километре автодороги Тамбов-Пенза, которая проходит через р.п. Новая Ляда по ул. Советской, 5А в Тамбовском районе. 66-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ 452Д» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Ауди Q8» под управлением 58-летнего водителя. От удара УАЗ выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Крета» с прицепом «7171-0000010-05» под управлением 57-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей «УАЗ 452Д» и «Хендай Крета» получили различные травмы, на месте аварии мужчин осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, госпитализировать их е стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.