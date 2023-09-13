Мужчина получил "подъемные" при трудоустройстве к тамбовскому фермеру и сбежал с деньгами

В Москве задержали 44-летнего мужчину, который больше года находился в федеральном розыске за обман тамбовского фермера. Злоумышленник приехал на заработки в Тамбовскую область и планировал устроиться на работу на одну из ферм Знаменского района.

- Прежде чем трудоустроить мужчину, будущий работодатель выдал ему определенную сумму для прохождения медицинской комиссии и сопутствующих расходов. Однако через 5 дней, поняв, что сельскохозяйственный труд ему не подходит, с деньгами мужчина скрылся, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленника задержали в Москве сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.