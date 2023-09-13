Тамбовчанин, ограниченный в родительских правах, оформил на себя выплату на ребенка в 10 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка Бондарского района вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве при получении выплат.

- Мужчина, ограниченный судом в родительских правах в отношении своего несовершеннолетнего сына, на портале Госуслуг подал заявление на предоставление единовременной социальный выплаты на ребенка. При подаче заявления мужчина предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии в его семье ребенка, скрыв сведения о том, что он утратил право на льготы и государственные пособия в связи с ограничением в родительских правах, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

В результате мужчина незаконно получил единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей. Прокурор района обратился с иском в суд, требуя взыскать с осужденного в бюджет Российской Федерации незаконно полученные деньги. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.