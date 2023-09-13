В Тамбове водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать аварии: в салоне упала 3-летняя девочка

Девочку доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 12 сентября в 9 часов в районе дома №36 улицы Советская города Тамбова. 34-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 3009АЗ» на регулируемом перекрестке поворачивал налево на запрещающий сигнал светофора создал помеху в движении движущемуся на «зеленый» автобусу «ЛИАЗ 525653» под управлением 45-летнего мужчины. Для того, чтобы избежать столкновения, водителю пришлось экстренно затормозить. В этот момент в салоне автобуса упала 3-летняя девочка.

- Маленькую пассажирку автобуса на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.