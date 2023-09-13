Тамбовчанин "сходил за хлебушком" и попал в больницу с черепно-мозговой травмой

В Тамбове сотрудники полиции задержали молодых людей 28 и 29 лет по подозрению в избиении мужчины. 33-летний потерпевший выходил из продуктового магазина с покупками. К нему подошли двое нетрезвых парней и затеяли ссору и избили тамбовчанина. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и попал в больницу.

- Неравнодушные прохожие, увидев, что двое бьют лежачего, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правопорядка опросили потерпевшего и свидетелей. Позже были установлены и задержаны злоумышленники, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ведется расследование.