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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:59

Тамбовчанин "сходил за хлебушком" и попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Молодые люди избивали мужчину, пока прохожие не вызвали полицию
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове сотрудники полиции задержали молодых людей 28 и 29 лет по подозрению в избиении мужчины. 33-летний потерпевший выходил из продуктового магазина с покупками. К нему подошли двое нетрезвых парней и затеяли ссору и избили тамбовчанина. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и попал в больницу.

- Неравнодушные прохожие, увидев, что двое бьют лежачего, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правопорядка опросили потерпевшего и свидетелей. Позже были установлены и задержаны злоумышленники, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ведется расследование.