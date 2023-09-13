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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:20

В Тамбовской области по сравнению с прошлым годом повысилась активность клещей

Специалисты зафиксировали 2317 пострадавших за сезон
Марина МАКОВЛЕВА

За неделю в лечебные учреждения области обратилось за медицинской помощью 52 человека, укушенных клещами. Среди них 14 детей.

- Всего с начала сезона и по настоящее время в лечебно-профилактические учреждения области обратилось за медицинской помощью 2317 пострадавших от укуса клещей, что на 18,6 % выше, чем за аналогичный период 2022 года (1885 обращений). Число пострадавших детей в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с 631 до 732 (на 13,8 %), - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

При этом практически каждый третий клещ, исследованный специалистами, оказался заражен клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом или эрлихиозом.

Акарицидные обработки проведены на площади 708,954 га.