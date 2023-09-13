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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 6:50

В Тамбовской области два студента колледжа вернулись с рыбалки с чужой лодкой и снастями

Молодые люди решили, что им украденное пригодится больше, чем хозяевам
Марина МАКОВЛЕВА

В селе Гавриловка-1 на берегу реки Ира произошла кража. Подозреваемыми оказались два ученика тамбовских колледжей, один из которых еще не достиг совершеннолетия.

- Молодые люди во время похода на рыбалку, наловили не только рыбу, но и надувную лодку, а также рыбацкие снасти. Причем лодку и удочки студенты прихватили у разных людей. На совершение преступления юного рыбака подбил его старший товарищ, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодые люди признались полицейским, что сами хотели пользоваться украденными вещами. Похищенное изъято, молодые рыбаки находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.