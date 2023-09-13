В Котовске попасть к скотомогильнику может кто угодно из-за разрушенного забора

Прокуратура города Котовска проверила исполнение законодательства об обращении с отходами животноводства и биологическими отходами. При этом были выявлены нарушения требований Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

- Администрацией города за МБУ «Городское хозяйство» на праве оперативного управления закреплен скотомогильник, предназначенный для утилизация умеренно опасных биологических отходов путем их захоронения. В результате обследования скотомогильника выявлено, что условия, обеспечивающие изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных, не созданы, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

Ограждение скотомогильника разрушилось и попасть к нему можно свободно. При этом администрация города не разработала смету на монтаж ограждения и не выделяла деньги на ремонт. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес администрации.