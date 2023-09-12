Тамбовчанка, попавшая в ДТП, осталась без машины, так как вовремя не возместила причиненный ущерб

Котовский городской суд Тамбовской области взыскал с женщины 102 800 рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Также женщина должна была оплатить судебные расходы в размере 10378 рублей.

Позже судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество должницы - легковой автомобиль. Машину оценили в 142 500 рублей, с учетом НДС – в 171 000 рублей. Женщина с этой суммой не согласилась и вновь обратилась в суд. Однако тот пришел к выводу, что цена является обоснованной и отказал женщине в удовлетворении ее исковых требований.

- Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Тамбовского областного суда решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.