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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:32

Тамбовчанин ночью пробрался в магазин

Торговая точка стояла под охраной и мужчину задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчину передали полицейским

Мужчину передали полицейским

Ночью на пульт централизованной охраны поступил тревожный сигнал из магазина, расположенного на улице Чичканова областного центра. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы увидели, что дверь в магазин открыта. При обследовании помещения правоохранители обнаружили и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что 27-летний тамбовчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

- Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области