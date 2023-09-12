Тамбовчанин ночью пробрался в магазин

Мужчину передали полицейским

Ночью на пульт централизованной охраны поступил тревожный сигнал из магазина, расположенного на улице Чичканова областного центра. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы увидели, что дверь в магазин открыта. При обследовании помещения правоохранители обнаружили и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что 27-летний тамбовчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

- Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области