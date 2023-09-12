Тамбовчанин едва не сжег бывшую жену и собственного ребенка в их доме

В селе Семеновка Ржаксинского района загорелся дом с семьей внутри. 53-летний мужчина пришел к своей 41-летней бывшей супруге, якобы желая навестить их общего ребенка. Женщина отказалась впустить в дом агрессивно настроенного мужчину и разговаривала с ним через окно. Тот решил отомстить бывшей супруге и устроил поджог прямо у нее на глазах. После этого он отправился домой. Тамбовчанка вызвала полицию.

Полицейские помогли потушить огонь. Как оказалось, в момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали по дороге домой.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.