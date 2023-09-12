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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:12

Из дворов Тамбова вывезли 3,2 тысячи покрышек

Шины направляют на переработку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Работа началась весной

Работа началась весной

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С начала года из тамбовских дворов вывезли более 3,2 тысяч покрышек. Об этом сообщили в дирекции городского хозяйства. Освобождать дворовые территории от старых автомобильных шин начали этой весной. Жители города постоянно присылают в администрацию адреса, откуда просят вывести покрышки. Работники дирекции городского хозяйства на регулярной основе решают этот вопрос.

- Отработанные покрышки относятся к четвертому классу опасности, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбова. - Выброс, сжигание и захоронение такого вида отходов недопустимы. Шины не разлагаются, их можно только отправлять на переработку.

По словам специалистов, вторую жизнь покрышки приобретают в качестве покрытий для детских площадок, садовых дорожек, спортинвентаря и многого другого.