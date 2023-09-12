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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:37

Тамбовчане выбрали цвет для филармонии

Большинство высказалось за «исторический» светло-серый оттенок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Здание покрасят в светло-серый цвет

Здание покрасят в светло-серый цвет

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Жители Тамбова выбрали цветовое оформление фасада филармонии. Голосование проходили на портале Госуслуг. По данным правительства Тамбовской области, з пяти вариантов большинство участников, 36,3 процента, выбрали эскиз с фасадом «исторического» для филармонии светло-серого цвета.

Реконструкция филармонии продолжается. В настоящее время заключен государственный контракт на строительно-монтажные и отделочные работы. Ведется работа по привлечению федерального финансирования на закупку и монтаж сценического оборудования.