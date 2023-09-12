Тамбовчане выбрали цвет для филармонии

Здание покрасят в светло-серый цвет Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Жители Тамбова выбрали цветовое оформление фасада филармонии. Голосование проходили на портале Госуслуг. По данным правительства Тамбовской области, з пяти вариантов большинство участников, 36,3 процента, выбрали эскиз с фасадом «исторического» для филармонии светло-серого цвета.

Реконструкция филармонии продолжается. В настоящее время заключен государственный контракт на строительно-монтажные и отделочные работы. Ведется работа по привлечению федерального финансирования на закупку и монтаж сценического оборудования.