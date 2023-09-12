Тамбовчанка получили условный срок за кражу у инвалида 130 тысяч рублей

Знаменский районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице. Ее признали виновной в краже с банковского счета.

- Потерпевший, являющийся инвалидом, передал своей знакомой на временное хранение без права пользования, принадлежащий ему мобильный телефон. К абонентскому номеру был подключен мобильный банк его дебетовой карты, на которую ежемесячно поступали пенсионные выплаты. Женщина, имея свободный доступ к телефону, посредством мобильного приложения переводила поступающие денежные средства с карты потерпевшего на счета своих родственников и знакомых, а затем обналичивала и тратила их на свои нужды. Таким образом она похитила свыше 130 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Знаменского района.

Подсудимая признала вину в совершении преступления и возместила причиненный ущерб. Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.