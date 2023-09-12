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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:47

В Тамбове припаркованный автомобиль наехал на 51-летнюю женщину

Пешеход получила травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Автомобиль сам тронулся с места

Автомобиль сам тронулся с места

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую устроил самопроизвольно поехавший автомобиль, произошла 11 сентября в 12 часов дня в районе дома № 1 «Ж» строение 1 по улице Бастионной города Тамбова. 38-летний мужчина припарковал свой «УАЗ-236022-01», после чего вышел из машины. Автомобиль тронулся и наехал на 51-летнюю женщину.

- Пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.