В Тамбове припаркованный автомобиль наехал на 51-летнюю женщину

Автомобиль сам тронулся с места Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую устроил самопроизвольно поехавший автомобиль, произошла 11 сентября в 12 часов дня в районе дома № 1 «Ж» строение 1 по улице Бастионной города Тамбова. 38-летний мужчина припарковал свой «УАЗ-236022-01», после чего вышел из машины. Автомобиль тронулся и наехал на 51-летнюю женщину.

- Пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.