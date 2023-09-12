На остановках Тамбова появятся 11 информационных табло

11 экранов установят на этой неделе Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают оснащать городские автобусные остановки электронными табло.

- Информационные панели зарекомендовали себя с положительной стороны и получили одобрительные оценки от горожан, поэтому мы стараемся оснастить максимальное количество остановок светодиодными мониторами. Они оповещают пассажиров о времени прибытия автобуса. Для удобства пассажиров также действует приложение «Умный транспорт», которое можно установить на телефон. Оно показывает движение транспорта в режиме реального времени, - говорит и.о. директора учреждения «Пассажирские перевозки» Александр Иванов.

Если вдруг у человека нет возможности воспользоваться интернетом, в этом случае, можно позвонить диспетчеру по телефону 53-04-78 и уточнить время прибытия транспорта. 12 сентября новое электронное табло появилось на остановке «Автовокзал Северный» на улице Мичуринской. На этой неделе при благоприятных погодных условиях запланирован монтаж ещё одиннадцати мониторов в разных частях города.