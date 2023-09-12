Чиновников Тамбовского муниципального округа обязали создать маневренный жилой фонд

Прокуратура Тамбовского района провела проверку деятельности органов местного самоуправления в части исполнения требований законодательства по соблюдению жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилом фонде.

Установлено, что на территории Малиновского, Селезневского, Комсомольского, Горельского и Донского сельских поселений отсутствует маневренный фонд, что создает невозможность предоставления нуждающимся гражданам соответствующего жилья. Однако сельскими администрациями меры по созданию маневренного фонда не принимаются.

По данному факту прокуратурой района в суд направлены исковые заявления о возложении на администрации сельских поселений обязанности создать маневренный фонд. Решениями суда требования прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены.

- Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре района, - сообщает прокуратура Тамбовской области.