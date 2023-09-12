Тамбовчанка за рулем иномарки врезалась в «RENAULT DUSTER»

Авария произошла на ул. Пролетарской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 11 сентября в 14 часов 50 минут в районе дома № 309 «А» по улице Пролетарской города Тамбова. 38-летняя женщина за рулем «KIA OPTIMA», не соблюдая необходимый скоростной режим и безопасную дистанцию, столкнулась с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «RENAULT DUSTER» под управлением 36-летнего водителя.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя «RENAULT DUSTER» с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.