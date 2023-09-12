Жителя Котовска, ударившего сотрудника ДПС, будут судить

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

- Сотрудники ДПС, патрулировавшие улицы города Котовска, увидели идущего по проезжей части мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и пытавшегося причинить вред проезжавшим автомобилям. С целью пресечения противоправных действий фигуранта сотрудники полиции вышли из служебного автомобиля. В этот момент мужчина подбежал к ним и нанес одному из них удар кулаком по голове, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранные в ходе следствия доказательства позволили направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.