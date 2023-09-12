15-летний тамбовчанин на мотоцикле врезался в остановившуюся легковушку

Подросток оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием 15-летнего подростка произошла 11 сентября в 18 часов 25 минут в районе дома № 48 по улице Пролетарской села Бокино городского округа Тамбов. Несовершеннолетний водитель мотоцикла «MOTOLAND BANDIT», не соблюдая необходимый скоростной режим и безопасную дистанцию, столкнулся с остановившимся впереди в автомобилем «CHEVROLET LACETTI», под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с полученными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей». А также, в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей».