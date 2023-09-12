Житель Инжавинского района хранил у себя маковую солому

Сотрудники инжавинской полиции выявили факт незаконного хранения наркосодержащих растений. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали 57-летнего местного жителя.

- При личном досмотре у мужчины оперативниками обнаружено 200 граммов маковой соломы. Сотрудниками полиции изъято растение и направлено на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводится проверка, ведется документирование, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.