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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:10

Житель Инжавинского района хранил у себя маковую солому

Растение отправлено на экспертизу
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники инжавинской полиции выявили факт незаконного хранения наркосодержащих растений. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали 57-летнего местного жителя.

- При личном досмотре у мужчины оперативниками обнаружено 200 граммов маковой соломы. Сотрудниками полиции изъято растение и направлено на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводится проверка, ведется документирование, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.