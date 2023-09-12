В Тамбове планируется расселить 43 аварийных дома

Жителям аварийного дома могут предложить квартиру в новостройке или на вторичном рынке

В Тамбове формируется новая программа расселения из аварийного жилья. В нее войдут 43 дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Всего планируется расселить более 14,7 тысячи кв. м аварийного жилья.

- Чтобы узнать, имеет ли здание статус аварийного, можно позвонить в управление жилищной политики администрации города по номеру 79-03-91 или 79-03-93. Также информацию можно найти на официальных сайтах Минстроя и Реформы ЖКХ, - сообщают в администрации города Тамбова.

Новое жилье должно соответствовать санитарно-техническим нормам, находиться в черте города и быть не меньше предыдущего по площади. Это может быть как вторичное жилье, так и новостройка. Старый дом при этом подлежит сносу.

Напомним, минувшей весной в регионе досрочно завершили программу переселения из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На данный момент, помимо 43 домов, вошедших в новую программу, аварийными в последующие годы признаны еще 60 зданий, и эта цифра постоянно увеличивается.

Фото администрации города Тамбова