Тамбовчане взяли ипотеку на 11,7 миллиарда рублей

В Тамбовской области в первом полугодии 2023-го вырос спрос на ипотечные кредиты. Так с января по июнь банки выдали жителям области 3907 таких займов на сумму 11,7 миллиарда рублей, что превысило аналогичные показатели прошлого года в 1,6 раза по количеству и в 1,7 раза по объему. Такие данные сообщают в региональном отделении Банка России.

При этом средний размер таких кредитов вырос за год с 2,8 до 3 миллионов рублей, а средний срок составил почти 24 года. Сумма ипотечной задолженности на 1 июля достигла 62,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 18,5%. 99,5% тамбовчан продолжают платить ипотеку вовремя. По сравнению с 1 полугодием 2022 года доля выдач ипотеки на «вторичке» выросла с 61,6% до 66,2%, а на «первичке» снизилась с 37% до 32,9%. Задолженность по ипотеке на вторичное жилье достигла 47,8 миллиарда рублей, увеличившись за год на 18%. На рынке новостроек прирост составил 30,7% до 12,4 миллиарда рублей.

- Росту интереса тамбовчан к рынку вторичного жилья способствовало несколько факторов: повышение ставок на первичном рынке, увеличение предложения на вторичном рынке и повышение доступности при покупке такой недвижимости, - говорит управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.