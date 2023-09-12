В Тамбове председатель гаражно-строительного кооператива обманом похитил 23 миллиона рублей

В прокуратуре Октябрьского района города Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в преступлениях по чч. 1-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с августа 2016 года по ноябрь 2022-го мужчина, будучи председателем гаражно-строительного кооператива, под предлогом продажи земельных участков для строительства гаражей похищал деньги покупателей. Кроме того, он забрал средства, которые ему передали в качестве предоплаты за поставку запчастей к автомобилям. Размер причиненного 24 людям ущерба составил больше 23 миллионов рублей.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.