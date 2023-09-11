Сотрудник тамбовского ломбарда присвоил 1,5 миллиона рублей

В дежурную часть городского управления МВД поступило заявление от хозяина ломбарда, который рассказал, что один из его работников незаконно присвоил 1,5 миллиона рублей. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что в течение месяца 26-летний продавец-консультант ломбарда, являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, присваивал себе деньги, которые он тратил по своему усмотрению.

- По этому факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.