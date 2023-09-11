Тамбовчанин должен возместить ущерб в 300 тысяч рублей за срубленные дубы

Прокуратура Гавриловского района обратилась в суд с заявлением о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконной рубки деревьев породы дуб на участке лесного массива недалеко от пос. Садовый Гавриловского округа.

Основанием для обращения в суд послужил приговор районного суда по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в крупном размере), вынесенный по уголовному делу, возбужденному по материалам проверки прокуратуры Гавриловского района.

Виновным оказался местный житель, который совершил преступление с целью использования древесины для строительных работ в личном хозяйстве. Ущерб от незаконной рубки деревьев составил сумму более 300 тыс. рублей.

- По результатам рассмотрения исковые требования прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба судом удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.