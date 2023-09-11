На Студенецкой набережной в Тамбове столкнулись два авто

Одного из участников аварии госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы водители, произошла 9 сентября 18 часов 45 минут в районе дома № 20 «А» на Студенецкой набережной города Тамбова. 52-летний мужчина за рулем «KIA RIO» совершал разворот вне перекрестка там, где это не запрещено и не уступил дорогу двигавшемуся навстречу «HONDA PILOT». Произошло столкновение.

- После аварии водителя «KIA RIO» на мете ДТП был осмотрели медики бригады скорой помощи, водителя «HONDA PILOT» доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.