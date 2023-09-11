В Тамбове анонсировали начало осеннего месячника по благоустройству

Принять участие в месячнике могут все желающие

Традиционный осенний месячник по наведению порядка, чистоты и подготовке к зиме стартует в Тамбове 22 сентября. Завершить его планируется к концу октября.

- Во дворах многоквартирных домов, на общественных пространствах, рядом с общественными зданиями и предприятиями пройдут акции по уборке. Будут организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства, а также разъяснительная работа с горожанами, - рассказали в администрации города Тамбова.

План мероприятий пока прорабатывается. Принять участие в месячнике могут все желающие.

Фото администрации города Тамбова