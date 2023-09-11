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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:00

В Тамбове анонсировали начало осеннего месячника по благоустройству

Акция стартует 22 сентября и продлится до конца октября
Марина МАКОВЛЕВА
Принять участие в месячнике могут все желающие

Принять участие в месячнике могут все желающие

Традиционный осенний месячник по наведению порядка, чистоты и подготовке к зиме стартует в Тамбове 22 сентября. Завершить его планируется к концу октября.

- Во дворах многоквартирных домов, на общественных пространствах, рядом с общественными зданиями и предприятиями пройдут акции по уборке. Будут организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства, а также разъяснительная работа с горожанами, - рассказали в администрации города Тамбова.

План мероприятий пока прорабатывается. Принять участие в месячнике могут все желающие.

Фото администрации города Тамбова