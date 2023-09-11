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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:35

Жительница Тамбовской области пожаловалась на то, что не может получить жилье как ребенок-сирота

Следователи проведут проверку по обращению девушки
Марина МАКОВЛЕВА
Девушка жалуется на бездействие чиновников

Девушка жалуется на бездействие чиновников

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области поручил организовать проверку по озвученной в социальных сетях информации о жилищной проблеме сироты. Обращение тамбовчанки было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Девушка пожаловалась, что не может получить положенное ей по закону как ребенку-сироте жилье.

- Девушка, которая сейчас находится на позднем сроке беременности и воспитывает двух детей, жалуется на бездействие уполномоченных лиц городской администрации в разрешении ее жилищной проблемы, - отметили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Проверка позволит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц городской администрации и помочь сироте получить жилье.