В Тамбовской области оценят экономическую обоснованность стоимости бензина

Центральный аппарат антимонопольной службы направил Тамбовскому УФАС России поручение отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов.

- Тамбовское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - сообщают в ведомстве.

Также УФАС проведет анализ цепочки формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.