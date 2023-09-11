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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:32

В Тамбовской области оценят экономическую обоснованность стоимости бензина

УФАС проверит возможность манипуляции при реализации топлива
Марина МАКОВЛЕВА

Центральный аппарат антимонопольной службы направил Тамбовскому УФАС России поручение отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов.

- Тамбовское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - сообщают в ведомстве.

Также УФАС проведет анализ цепочки формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.