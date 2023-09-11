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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 11:00

Жители Котовска получают поддельные квитанции ЖКХ

Оплата по ним направляется мошенникам
Марина МАКОВЛЕВА

В Котовске фиксировались сообщения граждан об обнаружении в почтовых ящиках сомнительных квитанций. На первый взгляд они выглядели как обычные, но отличались штрих-кодом и реквизитами. Оплата по ним направляется мошенникам.

- Во избежание мошеннических действий необходимо проверить квитанцию, обратить внимание на ФИО (зачастую эта информация в поддельных квитанциях отсутствует), лицевой счет и сверить другие данные. Если какая-то информация оказалась неправильной, то лучше связаться с вашей управляющей компанией, - рекомендуют в администрации города Котовска.