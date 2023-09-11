В Тамбове ГАЗель не уступила дорогу легковушке

Травмы получили пассажиры легкового авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузового автомобиля произошла 9 сентября в 15 часов 35 минут в районе дома № 92 улице Базарной города Тамбова. 44-летний мужчина за рулем «ГАЗ-330232» выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной «LADA GRANTA» под управлением 47-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «LADA GRANTA» -33-летняя женщина и 5-летний мальчик были доставлены в больницы, госпитализировать их не стали.