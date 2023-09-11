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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:30

Прокуратура Знаменского района через суд обязала муниципалитет установить дорожные знаки

У школ не было искусственных неровностей, а разметка была изношена
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Знаменского района проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления дорожной деятельности.

- В непосредственной близости от образовательных учреждений района на автомобильных дорогах не оборудованы искусственные неровности, а также отсутствуют дорожные знаки «Дети», «Искусственная неровность», имеется износ дорожной разметки на пешеходных переходах, - сообщают в ведомстве.

Прокуратурой в адрес администрации Знаменского района было внесено представление, однако нарушения не были устранены. Поэтому прокуратура направлено в суд иск с требованием обязать администрацию района устранить недостатки. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.