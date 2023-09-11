Прокуратура Мордовского района потребовала привести школу в порядок перед учебным годом

Прокуратура Мордовского района проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг образования несовершеннолетним в Лавровском филиале Новопокровской школы.

- Ремонтные работы в филиале школы окончены в июле 2023 года. Однако в ходе проведения в августе выездной проверки прокуратурой выявлено частичное разрушение ступенек главного входа, в коридорах филиала покрытие полов было повреждено, плитка раскрошена, на полу общего коридора первого этажа имелись значительные углубления по центру. В кабинетах, коридорах и спортивном зале филиала частично отсутствовало остекление, - прокомментировали в прокуратуре Мордовского района.

Прокуратура района внесла представление директору школы, до начала учебного года нарушения были устранены.