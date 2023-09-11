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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 10:04

В Тамбовской области в аварии пострадал 2-летний мальчик

После столкновения двух иномарок одна из них отлетела в столб
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Оба водителя и 2-летний пассажир оказались в больнице

Оба водителя и 2-летний пассажир оказались в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок, произошла 8 сентября в 10 часов 30 минут на 26 километре автодороги «КАСПИЙ-ХОБОТОВО-ТЕРНОВОЕ-МИЧУРИНСК» Мичуринского района. 41-летний мужчина за рулем автомобилем «VОLКSWАGЕN РАSSАТ» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено сплошной и столкнулся с разворачивающимся «SEAT ATECA» под управлением 36-летей женщины, не имеющей прав. От удара ее автомобиль отлетел в столб.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители и двухгодовалый мальчик, находившийся в «SEAT ATECA» были доставлены в больницу Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.