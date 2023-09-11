В Тамбове на Запрудной появится новый остановочный пункт

Автобусы маршрутов № 56 и № 57 сменили схему движения, и пассажирам нужны новые остановки

На улице Запрудной установят новый остановочный пункт напротив дома 67. Как рассказали в администрации города Тамбова, это связано с тем, что автобусы маршрутов № 56 и № 57 следуют по измененной схеме движения. Здесь обустроят посадочную площадку, заездной карман, накопительную площадку и подход к ней, а позже - и сам остановочный павильон.

Также тамбовчанам сообщают о том, что ряду остановочных пунктов были присвоены названия:

«Поликлиника» - по четной и нечетной стороне улицы Запрудной напротив дома 59А;

«Детский сад «Винни-Пух» - по четной и нечетной стороне улицы Запрудной в районе домов 4 и 15;

«Проезд Запрудный» - по четной и нечетной стороне улицы Агапкина в районе домов 2 и 7;

«Детский сад «Акварелька» - по четной стороне улицы Агапкина в районе дома 4А корпус 4;

«Школа №2» - по четной и нечетной стороне улицы Агапкина в районе дома 1 по улицы имени С.И. Савостьянова и в районе дома 5А.

Фото администрации города Тамбова