Тамбовчанку, сдавшую в аренду оборудование для охранной сигнализации, обманули на 18 тысяч рублей

В полицию Тамбова поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила о мошеннических действиях. Под предлогом аренды оборудования для охранной сигнализации у нее выманили 18 тысяч рублей.

- По словам потерпевшей, к ней обратился мужчина, которому необходимо было оборудование для охранной сигнализации. Располагая данной возможностью, заявительница заключила с арендатором договор аренды и обговорила срок возврата оборудования. После чего потерпевшая передала заказчику определенную технику, однако после возврата данного товара арендатор решил не оплачивать часть предоставленной ему услуги – аренды, при этом гражданин перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову.

Подозреваемый был установлен. Им оказался 41-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.