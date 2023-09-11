Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:01

Тамбовчанку, сдавшую в аренду оборудование для охранной сигнализации, обманули на 18 тысяч рублей

Мужчина не заплатил часть суммы, указанной в договоре
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Тамбова поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила о мошеннических действиях. Под предлогом аренды оборудования для охранной сигнализации у нее выманили 18 тысяч рублей.

- По словам потерпевшей, к ней обратился мужчина, которому необходимо было оборудование для охранной сигнализации. Располагая данной возможностью, заявительница заключила с арендатором договор аренды и обговорила срок возврата оборудования. После чего потерпевшая передала заказчику определенную технику, однако после возврата данного товара арендатор решил не оплачивать часть предоставленной ему услуги – аренды, при этом гражданин перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову.

Подозреваемый был установлен. Им оказался 41-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.